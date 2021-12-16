Япония выразила протест России из-за стрельб у Кунашира

Правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, проводятся в водах близ острова Кунашир, сообщает агентство Kyodo. Как сообщалось ранее, российская сторона заранее уведомила власти Японии о готовящихся стрельбах.

Стрельбы связаны с усилением российского военного присутствия на четырёх северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова. — NEWS.ru), что противоречит японской позиции, – говорится в формулировке протеста.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями». Россия, в свою очередь, не признаёт самого факта территориального спора, подчёркивая, что этот вопрос был решён сразу после капитуляции Японии во время Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Ёсимаса Хаяси обсудили по телефону ряд вопросов, в том числе тему заключения мирного договора. Стороны договорились развивать отношения по многим направлениям, в частности в сферах политики и культуры.

До этого Хаяси заявил, что Токио хочет решить вопрос о принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с Россией как можно скорее, чтобы не перекладывать эту проблему на плечи следующих поколений. При этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна будет проводить «решительную внешнюю политику» против РФ и Китая.