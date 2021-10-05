Япония поддержала создание военно-политического альянса AUKUS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал создание военного альянса между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) ради отстаивания общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом он заявил в разговоре с австралийским коллегой Скоттом Моррисоном. Его слова приводит РИА Новости.

Японский премьер подчеркнул важность заключённого союза на фоне «недопустимых попыток некоторых стран» односторонне изменить статус-кво в регионе. Стороны также затронули тему расширения сотрудничества в оборонной сфере.

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». По этому соглашению Великобритания и США создадут для Австралии атомный флот с неядерным вооружением, также способный нести десантные группы. В рамках нового соглашения Австралия отказалась от покупки неатомных подлодок у Франции на общую сумму порядка $60 млрд, чем вызвала острое неудовольствие в Париже.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал, что Франция переосмыслила ситуацию с альянсом AUKUS после первой эмоциональной реакции. После отзыва своих послов из США и Австралии страна могла бы пересмотреть отношения с Россией.