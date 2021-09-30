Политолог оценил возможность сближения России и Франции из-за альянса AUKUS

Франция переосмыслила ситуацию с альянсом AUKUS после первой эмоциональной реакции. После отзыва своих послов из США и Австралии, страна могла бы пересмотреть отношения с Россией, но ей мешают антироссийские настроения по всей Европе. Об этом «ПолитРоссии» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Очевидно, что современная Франция хотела бы в определённой степени дистанцироваться от Соединённых Штатов. Однако это не означает готовность Парижа настолько же сблизиться с Москвой. Ведь Франция не может расстаться с теми антироссийскими концепциями, которые на сегодняшний день распространены в Европе, — считает политолог.

По словам эксперта, эту ситуацию понимает и Вашингтон, поэтому никто в США даже не допускает мысли о том, что Франция может сделать какие-то шаги по улучшению отношений с Россией. Кошкин считает, что, несмотря на ярко выраженную русофобскую позицию большинства европейских государств, Париж понимает роль Москвы в судьбе Европы.

Такие государства, как Франция и Германия при объективном анализе ситуации понимают, что безопасность Европы невозможно обеспечить без участия России. В то же время дешёвые распри остаются в фокусе информационного противоборства, и они от них отказываться не хотят, — резюмировал политолог.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом рассказал, что военное партнёрство AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии никак не повлияет на стратегию Парижа в зоне Индийского и Тихого океанов. Франция остаётся океанической державой.

США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.