США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнёрстве

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств, которое приводит РИА Новости. Альянс получил название AUUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Отмечается, что в рамках заключённого соглашения стороны упростят обмен информацией и новшествами в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, страны собираются создать возможности для нанесения ударов. Также планируется обсудить тему ядерной безопасности и противодействия Китаю.

Альянс AUKUS сблизит нас как никогда, создав новое оборонное партнёрство и обеспечив рабочие места и процветание, — отметил Джонсон.

Договор предполагает строительство в Австралии 18 атомных подводных лодок. При этом страна намерена и дальше выполнять обязательства неядерной державы. Сразу после заключения соглашения Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group. Однако он подчеркнул, что Франция всё равно остаётся для государства важным стратегическим партнёром.

Я верю и надеюсь, что мы разделяем одну и ту же цель — создание мирного Индо-Тихоокеанского региона, где ценят и уважают суверенитет и независимость наций, — отметил глава австралийского кабмина.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал создании нового военного партнёрства с Великобританией и Австралией. Он заявил, что оно направлено на обмен передовыми военными технологиями. Сообщалось, что новая договорённость сделает проще для трёх стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, возможности нанесения ударов с большого расстояния. Также предполагается. что новое соглашение станет способствовать обмену информацией между тремя странами по защите объектов ядерной инфраструктуры. В Белом доме добавили, что новое партнёрство не направлено против других стран и отвечает стратегическим интересам и интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.