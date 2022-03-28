Япония перестанет поставлять предметы роскоши для россиян

С 5 апреля правительство Японии вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Под запрет попадут в том числе автомобили премиум-класса и драгоценные камни. Об этом сообщил глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Его слова приводит РИА Новости.

Согласно решению правительства, начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий, — сказал он.

Запрет на экспорт предметов роскоши — это один из пунктов нового санкционного пакета Японии против России. Под новые ограничения попали 25 россиян и 81 организация. Под ограничения со стороны японских властей попали Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка, бизнесмен Алексей Мордашов, родственники Патрушева, Кириенко и Ротенбергов.

Япония ввела в отношении России несколько пакетов санкций, в том числе исключила страну из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи и ряд других.

Также Токио ввёл персональные санкции против 101 человека и 130 юридических лиц из РФ.

Ранее сообщалось, что крупнейшие японские банки, в частности Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостановили долларовые транзакции с российским Сбербанком. Ограничения, вызванные санкциями США в отношении России, начали действовать с 26 марта.