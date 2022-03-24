Япония объявила о сроках запрета на экспорт предметов роскоши в РФ

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси объявил, что Япония введёт запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели. Об этом глава японского МИДа сообщил на пресс-конференции в Токио, его словам приводит РИА Новости.

Также будет введён запрет на экспорт предметов роскоши (в Россию) в начале следующей недели. Кроме того, мы готовим к внесению в парламент проектов документов по законодательству в области криптоактивов для того, чтобы не дать (России) избежать санкций, — сказал Хаяси.

Министр отметил, что считает необходимостью введение санкций против России. как и все члены «большой семёрки».

Запрет на экспорт предметов роскоши — это один из пунктов нового санкционного пакета Японии против России. Под новые ограничения попали 25 россиян и 81 организация. Под ограничения со стороны японских властей попали Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка, бизнесмен Алексей Мордашов, родственники Патрушева, Кириенко и Ротенбергов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что обсуждение подписания мирного договора России и Японии невозможно в связи с недружественной позицией Токио. По её словам, японское руководство пытается нанести точечный ущерб интересам России, вводя против неё односторонние ограничения в связи с ситуацией на Украине.