Крупнейшие банки Японии приостановили транзакции со Сбербанком в долларах

Крупнейшие японские банки, в частности Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостановили долларовые транзакции с российским Сбербанком. Ограничения, вызванные санкциями США в отношении России, начали действовать с 26 марта, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает , что финансовые учреждения Японии используют американские корреспондентские банки. Из-за санкций какие-либо операции со Сбербанком стали теперь невозможны.

Пока неизвестно, распространится ли отказ от транзакций на операции со Сбербанком на другие валюты. При этом Kyodo указало, что из иностранных валют тот же Mitsubishi UFJ работает только с долларами.

Ранее стало известно, что 24 марта Министерство финансов США расширило список санкций, связанных с Россией и её гражданами. Новый санкционный пакет коснулся председателя правления Сбербанка Германа Грефа, а также депутатов Госдумы. По словам представителей министерства, данные санкции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.