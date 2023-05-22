Япония определилась с вариантом военной помощи Украине МИД: Япония предоставит Киеву военные грузовики и примет на лечение украинских солдат

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Япония намерена предоставить Украине 100 военных грузовиков и других средств транспорта. Также Киеву предоставят около 30 тысяч комплектов армейских рационов, используемых военнослужащими Сил самообороны страны. Об этом говорится в сообщении японского МИД.

Там указано, что соответствующее обещание премьер-министр Фумио Кисида дал в ходе прошедших 21 мая в Хиросиме переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также глава правительства сообщил, что Япония станет принимать на лечение раненых украинских солдат. Кроме того, Кисида пообещал продолжить всестороннюю поддержку Киева, направленную в том числе на восстановление инфраструктуры страны.

Ранее лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал Украине дополнительную помощь на своей первой встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Японии. Сообщается, что Южная Корея будет работать над тем, чтобы оперативно предоставить необходимую Украине технику, в том числе оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

В свою очередь военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Вашингтон в ближайшей перспективе будет поставлять Киеву боеприпасы к артсистемам HIMARS и Paladin, а также БМП и БТР. При этом, по его словам, пока Пентагон повременит с поставками танков Abrams.