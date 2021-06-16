Япония оценила саммит Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/4368e22c-cf38-11eb-b4fe-96000091f725_660.jpg Кацунобу Като Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Правительство Японии высказалось о саммите глав России и США Владимире Путине и Джо Байдене. В Токио пристально следят за действиями властей двух стран. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, сообщает ТАСС.

США и Россия являются важными игроками на международной арене, и мы продолжаем пристально следить за действиями властей двух стран, — подчеркнул он.

Переговоры между лидерами России и США прошли в Женеве в среду, 16 июня. Инициатива этого мероприятия исходила от Вашингтона. Главы двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития двухсторонних отношений, вопросы стратегической стабильности и повестку дня.

Переговоры Путина и Байдена в Швейцарии продлились 4,5 часа. В ходе них политики договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Байден на пресс-конференции заявил, что отношения с Москвой должны быть предсказуемыми. По его словам, личную встречу между двумя лидерами нельзя ничем заменить. Он отметил, что Россия не хочет быть «Верхней Вольтой с ядерным оружием». Верхняя Вольта — старое название для Буркина-Фасо, государства в Западной Африке.

Сенатор Алексей Пушков высказал негодование тем, что американская сторона заявила о преимуществе над Россией в переговорах. По его словам, Путин не Ельцин и не Горбачёв, поэтому он не будет делать неоправданные авансы и предаваться вредным иллюзиям. Политик напомнил, что цель саммита — возобновить диалог между странами. Её удалось достичь, поэтому встречу можно назвать конструктивной.