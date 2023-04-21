Япония может лишить россиян подержанных автомобилей Kyodo: Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных авто

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В том случае, если G7 примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, Япония может запретить поставки в страну подержанных автомобилей. В настоящее время они являются одной из главных статей экспорта в Россию. Об этом пишет агентство Kyodo.

В настоящее время Япония прекратила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен ($45 тысяч). Если эмбарго будет расширено, под запрет попадут и другие автомобили, в том числе подержанные. Как полагают в Kyodo, такая мера, вероятно, «окажет влияние на японские компании и региональную экономику».

По данным ТАСС, в 2022 году на подержанные автомобили пришлось более 41% всего объема японского экспорта в Россию. В страну было поставлено порядка 205 тысяч автомобилей, что на 34% больше, чем в 2021 году.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что в G7 перед саммитом в Хиросиме, который намечен на 19–21 мая, обсуждают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию. Идея заключается в том, чтобы перейти к такому санкционному режиму, при котором весь экспорт запрещается по умолчанию. При этом формируются списки исключений, разрешенных к ввозу. В их число, вероятно, попадут медикаменты и продукция сельского хозяйства.

В G7 рассчитывают, что к этим ограничениям присоединятся в Евросоюзе. В то же время, по данным СМИ, существует вероятность, что ужесточение мер не будет согласовано в Хиросиме по причине короткого промежутка времени на обсуждение вопроса.