Япония и США начали крупные военные учения Военные Японии и США начали крупные совместные учения Keen Sword

Фото: Timothy M. Black/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Силы самообороны Японии

Силы самообороны Японии и воинские подразделения США 10 ноября начали крупные совместные учения Keen Sword. В ходе учений военнослужащие отработают действия по защите отдаленных островов японского архипелага. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы не только будем повышать наши совместные возможности действий в любой из сфер, но и будем укреплять наше партнерство и дружбу. <...> Мы не только военные партнеры, мы еще и друзья и соседи, — заявили представители американского командования в Японии перед началом учений.

По информации японского Минобороны, с их стороны в учениях примут участие 26 тысяч военнослужащих, со стороны США участвуют порядка 10 тысяч военных, включая космические подразделения. Также задействуют 20 судов сил самообороны Японии и 10 судов ВС США, 250 японских и 250 американских самолетов. Кроме того, планируется, что к ним присоединятся четыре корабля и два самолета ВС Австралии, Канады и Великобритании.

В ходе учений военные отработают сценарии по защите отдаленных островов Токуносима в префектуре Кагосима.

Это шестнадцатые совместные учения США и Японии. Они продлятся до 19 ноября.

Ранее сообщалось, что японские морские силы самообороны (MSDF) и береговая охрана Японии проводят совместные учения по обороне территорий префектуры Окинава и островов Сэнкаку. В настоящий момент необитаемые острова находятся под контролем Токио, однако территориальные претензии высказывали власти Китая и Тайваня.

Также издание Financial Times писало, что Великобритания и Япония хотят в декабре подписать военный пакт, который позволит им усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Это, по мнению сторон, позволит «сдерживать растущую угрозу» со стороны Китая.