Великобритания и Япония намерены подписать в декабре военный пакт

Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Loook Press

Великобритания и Япония хотят в декабре подписать военный пакт, который позволит им усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Это, по мнению сторон, позволит «сдерживать растущую угрозу» со стороны Китая, пишет Financial Times.

Япония и Великобритания намерены подписать в декабре крупный оборонный пакт, который позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить сдерживание растущей угрозы со стороны Китая. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, страны подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA), — говорится в публикации.

Договор облегчит совместные учения, а также сотрудничество в области логистики и заложит правовую основу для бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Ожидается, что в декабре страны должны обнародовать планы по разработке новых истребителей.

Япония также находится на предварительном рассмотрении такого же военного пакта с Филиппинами и на продвинутой стадии переговоров с США о покупке крылатых ракет Tomahawk, которые позволят поражать цели на востоке Китая.

Окончательное соглашение между Великобританией и Японией о военном пакте и сотрудничестве по истребителям зависит от политической обстановки в Британии, пишет газета со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров. Так, представитель британского Минобороны сообщил, что переговоры «продвигаются позитивно», но при этом добавил, что подписание RAA сейчас неуместно.

В январе сообщалось, что Япония и Австралия подписали новый договор об укреплении сотрудничества между двумя странами в области обороны и безопасности. Заявление было опубликовано на сайте австралийского премьера, которым на тот момент был Скотт Моррисон.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены сохранить участие в проекте «Сахалин-1», который перешел в российскую юрисдикцию. Для этого правительство попросит компанию Sodeco, которая имеет 30% доли в проекте, рассмотреть вопрос в положительном ключе.