Yomiuri: Япония проводит первые учения по защите спорных с Китаем островов

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Морские силы самообороны Японии

Японские морские силы самообороны (MSDF) и Береговая охрана Японии проводят совместные учения по обороне территорий префектуры Окинава и островов Сэнкаку, пишет Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве. В настоящий момент необитаемые острова находятся под контролем Токио, однако территориальные претензии высказывали власти Китая и Тайваня.

Авторы публикации утверждают, что на необходимости проведения военных учений настояли Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма и Японские морские силы самообороны. До последнего момента власти Японии вводили тренировки, которые не предполагают военного вторжения на территории островов. Теперь же в ходе маневров будет отработана реакция на возможный запуск ракет военными кораблями других стран.

Отмечается, что учения вблизи островов Сэнкаку могут продлиться до конца 2022 года. Материальную ответственность за эвакуацию местных жителей, обеспечение безопасности гражданских судов и прочие связанные расходы возьмет на себя Береговая охрана.

Ранее издание Financial Times писало, что Великобритания и Япония хотят в декабре подписать военный пакт, который позволит им усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе. Это, по мнению сторон, позволит «сдерживать растущую угрозу» со стороны Китая.

Договор облегчит совместные учения, а также сотрудничество в области логистики и заложит правовую основу для бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую. Ожидается, что в декабре страны должны обнародовать планы по разработке новых истребителей. Япония также находится на предварительном рассмотрении такого же военного пакта с Филиппинами и на продвинутой стадии переговоров с США о покупке крылатых ракет Tomahawk, которые позволят поражать цели на востоке Китая.