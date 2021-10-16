Японцы потребовали выселить россиян с Курил

Читатели японского издания Yahoo News Japan обсудили фильм французского режиссёра с белорусскими корнями Александра Козлова «Кунашир», в котором рассказывается о жизни на одноимённом острове. В ходе дискуссии японцы предложили выселить россиян с Курил.

В материале говорится, что Козлов снял картину о жизни на острове, на который японцам попасть нелегко. В кадр попали унылые серые пейзажи и заброшенные дома, что не понравилось юзерам. Также они обратили внимание на то, что режиссёр перед съёмками получил «специальное разрешение от ФСБ и пограничной службы России».

Российских жителей островов можно переселить в другие регионы, поскольку они сами переехали на Южные Курилы некоторое время назад. Если кто-то захочет в Японию — не пускать, поскольку это могут быть шпионы, — написал один из пользователей.

Другой сравнил СССР с «мародёром», который «напал» на Японию и «захватил» острова. При этом читатель издания отметил, что «за всю войну между СССР и Японией не было прямых столкновений».

Пока Япония не станет реальной угрозой для России, она не будет относиться к нам серьёзно. Так и продолжит обманывать и вытягивать деньги, — написал другой комментатор.

Ранее читатели японского портала Yahoo News встревожились после публикации статьи о совместных военных учениях России и Китая и якобы возможности войны Японии с РФ. По мнению пользователей, у Токио нет шансов выйти победителем в случае такого военного конфликта.