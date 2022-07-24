Взрыв прогремел в жилом доме в Мексике, есть погибшие и раненые Один человек погиб и семь пострадали в результате взрыва жилого дома в Мексике

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Мощный взрыв прозвучал в субботу, 23 июля, в мексиканском городе Гвадалахара, столице штата Халиско. Он разрушил жилой дом. В результате погиб один человек, ещё семеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным происшествиям.

Повреждены пять зданий и три автомобиля, семь человек получили травмы, один погиб, — говорится в сообщении.

В числе пострадавших оказалось двое несовершеннолетних. Все они госпитализированы.

Предварительной причиной произошедшего называют утечку газа.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в английском Бирмингеме пострадали пять человек. В результате инцидента одно здание было полностью разрушено, еще три — повреждены.

Также взрыв газа произошел в жилом доме в Ленобласти. Жители услышали хлопок, после чего заметили пламя в одной из квартир. Информации о погибших и пострадавших не поступало.