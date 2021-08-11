Второй российский самолёт прибыл в Грецию для тушения пожаров

Российский самолёт Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров. Он приземлился в международном афинском аэропорту Элефтериоса Венизелоса, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что самолёт встречали представители российского посольства и властей Греции. Вскоре ожидается приземление второго Ил-76. Позже в Грецию прибудет Ан-124 с двумя вертолётами Ми-8 на борту. Первым стал тушить пожары в этой европейской стране российский Бе-200.

Российская авиационная группировка увеличена по поручению президента РФ Владимира Путина. Он дал такое распоряжение после экстренного обращения к Москве правительства Греции.

Ранее стало известно, что 9 августа власти Греции запросили в помощь у России ещё один самолёт для тушения лесных пожаров, возникших на фоне аномальной жары. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас. Он рассказал о телефонном разговоре со своим российской коллегой, в рамках которого обсуждалась проблема борьбы с лесными пожарами.