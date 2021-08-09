Греция запросила у России второй самолёт для тушения пожаров

Власти Греции запросили в помощь у России ещё один самолёт для тушения лесных пожаров, возникших на фоне аномальной жары. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас в своем Twitter-аккаунте.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал о телефонном разговоре со своим российской коллегой, в рамках которого обсуждалась проблема борьбы с лесными пожарами и просьба греческой стороны о возможности направить ещё один Бе-200 на помощь.

I had an extensive telephone conversation with #Russia counterpart S. #Lavrov earlier today. Battling against wildfires was discussed and the examination of the possibility of dispatching an additional Beriev BE-200 airplane to provide assistance was requested. (1/2) pic.twitter.com/c2QhfpAWVA — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 9, 2021

В Греции высоко оценили работу российского самолёта-амфибии, взятого Афинами в аренду на летний пожароопасный период и вносящего значимый вклад в тушение огня. МИД России пока не прокомментировал данную просьбу греческих властей.

Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин в связи с обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в республике.

Как сообщалось ранее, самолёт, отправленный российской стороной, сломался при тушении пожаров. Поломка произошла во время полёта, но воздушное судно смогло благополучно приземлиться в городе Элефсис.

На данный момент в Греции насчитывается 154 активных очага пожаров. Власти мобилизовали все имеющиеся ресурсы на борьбу со стихией. По словам заместителя министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего за координацию действий в кризисных ситуациях, только за последние сутки образовалось 98 очагов пожаров.