Греция запросила у России второй самолёт для тушения пожаров
Сона Рустамова
Сона Рустамова
15:06, 09 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Греции запросили в помощь у России ещё один самолёт для тушения лесных пожаров, возникших на фоне аномальной жары. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас в своем Twitter-аккаунте.
Глава внешнеполитического ведомства рассказал о телефонном разговоре со своим российской коллегой, в рамках которого обсуждалась проблема борьбы с лесными пожарами и просьба греческой стороны о возможности направить ещё один Бе-200 на помощь.
I had an extensive telephone conversation with #Russia counterpart S.#Lavrov earlier today. Battling against wildfires was discussed and the examination of the possibility of dispatching an additional Beriev BE-200 airplane to provide assistance was requested. (1/2) pic.twitter.com/c2QhfpAWVA
В Греции высоко оценили работу российского самолёта-амфибии, взятого Афинами в аренду на летний пожароопасный период и вносящего значимый вклад в тушение огня. МИД России пока не прокомментировал данную просьбу греческих властей.
Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин в связи с обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в республике.
Как сообщалось ранее, самолёт, отправленный российской стороной, сломался при тушении пожаров. Поломка произошла во время полёта, но воздушное судно смогло благополучно приземлиться в городе Элефсис.
На данный момент в Греции насчитывается 154 активных очага пожаров. Власти мобилизовали все имеющиеся ресурсы на борьбу со стихией. По словам заместителя министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего за координацию действий в кризисных ситуациях, только за последние сутки образовалось 98 очагов пожаров.