16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Греция запросила у России второй самолёт для тушения пожаров

15:06, 09 августа 2021
Греция запросила у России второй самолёт для тушения пожаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Власти Греции запросили в помощь у России ещё один самолёт для тушения лесных пожаров, возникших на фоне аномальной жары. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас в своем Twitter-аккаунте.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал о телефонном разговоре со своим российской коллегой, в рамках которого обсуждалась проблема борьбы с лесными пожарами и просьба греческой стороны о возможности направить ещё один Бе-200 на помощь.

В Греции высоко оценили работу российского самолёта-амфибии, взятого Афинами в аренду на летний пожароопасный период и вносящего значимый вклад в тушение огня. МИД России пока не прокомментировал данную просьбу греческих властей.

Позднее стало известно, что президент России Владимир Путин в связи с обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в республике.

Как сообщалось ранее, самолёт, отправленный российской стороной, сломался при тушении пожаров. Поломка произошла во время полёта, но воздушное судно смогло благополучно приземлиться в городе Элефсис. 

На данный момент в Греции насчитывается 154 активных очага пожаров. Власти мобилизовали все имеющиеся ресурсы на борьбу со стихией. По словам заместителя министра по делам защиты граждан Никоса Хардалиаса, отвечающего за координацию действий в кризисных ситуациях, только за последние сутки образовалось 98 очагов пожаров.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео