Российский самолёт сломался при тушении пожаров в Греции

Самолёт-амфибия Бе-200, отправленный Россией в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, вышел из строя. У него сломался один из двигателей. Об этом сообщает телеканал ERT.

Поломка произошла во время полёта, но воздушное судно смогло благополучно приземлиться в городе Элефсис. Самолёт сможет вернуться к тушению пожаров примерно через двое суток.

4 августа министр гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас заявил, что лесные пожары дошли до города Афины. Частично или полностью выгорели 94 дома, огнём были уничтожены 82 машины.

Греческие пожарные сумели спасти более 300 граждан из района сильного лесного пожара в северном пригороде Афин Варибоби. Люди были эвакуированы. Для ликвидации возгораний были привлечены пять самолётов и девять вертолётов. По мнению властей страны, ситуация улучшается.