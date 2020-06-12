Прогнозы специалистов относительно того, что осенью мир ожидает вторая волна пандемии COVID-19, похоже, не оправдываются: она, возможно, уже началась. Во всяком случае, об этом косвенно свидетельствуют данные, поступающие из отдельных американских штатов, Китая, Южной Кореи и Ирана. Впрочем, причины возобновившегося роста числа заражённых в каждой ситуации разные. И потому есть вероятность того, что новые вспышки удастся своевременно локализовать.

Массовые акции протеста в США, спровоцированные в конце мая убийством Джорджа Флойда, сразу же вызвали у медиков опасения. Хотя к тому моменту ряд штатов уже отказался от многих ограничений, выход на улицу сразу тысяч людей (сосредоточенных при этом на одной территории), даже пользующихся масками и перчатками, не мог не привести к росту количества заражений.

Так, например, в Техасе в середине второй недели июня было зафиксировано свыше 2,5 тысяч новых инфицированных. Это наибольший однодневный показатель в штате с начала пандемии, уточняет издание Bloomberg. Во Флориде за семь дней было зарегистрировано порядка девяти тысяч заражений — самое крупное число за неделю в истории региона. Растёт количество госпитализированных калифорнийцев с подозрением на коронавирус. В Нью-Йорке лишь на днях началось снятие ограничений, поэтому пока динамику проследить сложно. Но с учётом продолжающихся уличных протестов опасность остаётся серьёзной.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Южной Корее, достаточно успешно, как казалось, справившейся с вспышкой коронавируса, ещё в мае стало известно о новых массовых заражениях, эпицентрами которых были открывшиеся ночные клубы. Тогда власти страны не расценили эти данные как устойчивую тенденцию. Однако с 12 на 13 июня в стране было зарегистрировано 49 новых случаев инфицирования COVID-19. Южнокорейское руководство на этом фоне решило возобновить действие ряда ограничений и не идти на дальнейшее смягчение мер, пока ежедневный прирост заражённых не остановится на значении менее 10 человек.

Об уже приблизившейся второй волне эпидемии всерьёз говорят с начала июня и в Иране. Республика, чья экономика ослаблена санкциями, вынуждена была одной из первых (в числе наиболее пострадавших от коронавируса) снимать ограничения весной, чтобы не столкнуться с промышленным и финансовым коллапсом. Однако недавняя статистика подтверждает: с эпидемиологической точки зрения такое решение оказалось преждевременным. В начале лета власти Ирана сообщили о трёх с лишним тысячах заражений за сутки — это самый высокий показатель за два месяца. К середине июня динамика улучшилась , но незначительно: с 11 по 12 число зарегистрировано более двух тысяч новых пациентов, большим остаётся и количество летальных исходов — 75 за сутки.

А в китайской столице 13 июня на одном из крупнейших рынков вновь была зафиксирована вспышка коронавируса. В результате в пекинском районе Фэнтай фактически было введено военное положение, заявили местные власти. Они намерены проверить не менее 10 тысяч человек на предмет заражения и рассмотреть дальнейшие меры по результатам тестов.

Xie Jianfei/Keystone Press Agency/Global Look Press

В то же время в Европе ситуация относительно стабилизировалась. По оценкам экспертов, на данный момент лишь Польша и Швеция не прошли пик эпидемии, причём во втором случае это объяснимо: шведские власти с самого начала отказались от жёстких мер для сдерживания заболевания. В целом же европейские политики постепенно продолжают отменять ограничения. Франция, например, уже 15 июня планирует открыть въезд на свою территорию для туристов из государств-членов ЕС и некоторых других. А Еврокомиссия несколькими днями ранее выразила готовность с 1 июля открыть внешние границы Союза для тех стран, которые будут соответствовать её требованиям.

Однако европейский опыт, пока что демонстрирующий свою эффективность, может не подойти другим государствам, включая тот же Иран (из-за его слабой экономики) или США, где к фактору пандемии добавляются общественно-политические проблемы. В этих условиях вряд ли стоит ожидать в ближайшее время полного восстановления международного сообщения, ведь если не купировать локальные вспышки, вторая волна распространения коронавируса станет глобальной уже летом.