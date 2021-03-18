ВСУ стягивают в Донбасс артиллерию

https://static.news.ru/photo/f46dcdfe-87fc-11eb-a061-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Украинские Вооружённые силы разместили артиллерию на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Выявлено размещение 14 единиц вооружения и военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, — цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.

Он уточнил, что речь, в частности, идёт о 12 артустановках калибром 152 миллиметра, зенитной установке и бронетранспортёре.

В очередной раз обращаемся к представителям международных организаций с просьбой повлиять на военно-политическое руководство Украины с целью возвращения тяжёлого вооружения в места отвода и недопущения нахождения данной техники вблизи линии разграничения, — добавил представитель ведомства.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Украины стягивают новые силы к линии соприкосновения на востоке страны, чтобы спровоцировать ответный огонь и создать предлог для начала военной авантюры. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам очередного заседания. По его словам, ВСУ ежедневно обстреливают территории ДНР и ЛНР, при этом атакам подвергается гражданская инфраструктура. Это, по словам Грызлова, свидетельствует о том, что Украина полностью игнорирует меры по прекращению огня в регионе.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не хочет «бомбить Донбасс». Он сказал, что информация о готовящемся наступлении на ДНР и ЛНР не соответствует действительности. По словам Арестовича, Киев куда больше заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Он добавил, что власти Украины не хотят разворачивать события таким образом, чтобы мирным гражданам по обе стороны фронта «сыпались снаряды на голову».