ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по Алчевску в ЛНР В ЛНР сообщили о ракетном ударе ВСУ по Алчевску в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress / Geisler-Fotopress / Global Look Press

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населённому пункту Алчевск. Отмечается, что удар был нанесён с направления Артёмовска. Всего по Алчевску был запущено четыре ракеты.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. Удар нанесён с направления Артёмовска по Алчевску с применением РСЗО HIMARS, — сказано в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Днём по Алчевску было выпущено шесть таких ракет. Несколько домов получили повреждения.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал действия главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, написало ранее издание The Telegraph. Глава государства обвинил военного в разгроме украинских войск в Донбассе. Он призвал главкома не принимать серьёзные решения без его участия. Отмечается, что поводом для такого решения стал приказ Залужного, запрещающий передвижение резервистов.