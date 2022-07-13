В ЛНР поделились подробностями о ночном обстреле Луганска из «Точки-У» Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ использовали «Точку-У» при ночном обстреле Луганска

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины использовали ракеты «Точка-У» при обстреле Луганска в ночь на 13 июля, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). На подлете к городу обе ракеты были поражены системами ПВО, однако одна из них сдетонировала, отметили в ведомстве.

Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано применение со стороны ВФУ в ночь на 13 июля 2022 года двух ракет ТРК «Точка-У» при обстреле Луганска, — говорится в сообщении.

Предполагается, что одна из ракет оказалась учебной, после поражения ПВО она упала в пригороде Луганска. Вторая ракета с осколочно-фугасной боевой частью сдетонировала при падении, пояснили в СЦКК. Из-за разрыва снаряда были повреждены 10 жилых домов, легковушка и линия электропередачи. Никто из мирных жителей не пострадал.

13 июля Луганскинформцентр сообщил, что ракета, выпущенная ВСУ, уничтожена в районе поселка Юбилейный, который входит в состав Луганска. Как минимум четыре зенитные ракеты выпустили системы ПВО по воздушным целям к западу от города.

Следом офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что войска Украины нанесли массированный удар по Луганску. По его словам, ракеты попали на территорию военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города.