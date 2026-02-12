Вспышка предпоследнего класса произошла на Солнце и продлилась 21 минуту На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М1.4

Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали 12 февраля вспышку на Солнце мощностью M1.4, ее продолжительность составила 21 минуту, сообщили ТАСС в ФГБУ «ИПГ». Уровень вспышки M1.4 соответствует классу M — второму по силе после максимального X.

12 февраля в 05:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4367 (N11W88) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 21 минута, — сообщили в институте.

За день до этого, 11 февраля, ученые наблюдали четыре мощные вспышки в активной области 4366. Она уже обновила рекорд XXI века по количеству событий классов M и X.

Солнечные вспышки классифицируются по пяти уровням: A, B, C, M и X. Каждый последующий класс превышает предыдущий по мощности рентгеновского излучения в 10 раз. Такие выбросы плазмы способны достигать Земли и вызывать магнитные бури.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля. Объект диаметром до километра приблизится к планете на несколько миллионов километров.