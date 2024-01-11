Вслед за вылетевшей из самолета дверью «улетает» и доверие к «Боингу»

Фото: Ntsb/National Transportation/Global Look Press

В начале января самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда: во время набора высоты у самолета вырвало часть фюзеляжа и произошла разгерметизация. Всего на борту тогда находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Но как могла оторваться часть фюзеляжа в современном самолете? И стоит ли пассажирам бояться повторения подобных инцидентов? NEWS.ru попросил высказать свое мнение о ситуации с Boeing 737 MAX 9 эксперта по авиационной отрасли и главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Пассажирам просто повезло

Сразу надо сказать — это очень неприятное событие. В первую очередь для компании Boeing. И просто чудом история не закончилась ужасной катастрофой. А ведь она была бы, если бы эта часть фюзеляжа, эта дверь, вылетела не на высоте пять километров, а, допустим, на высоте 10 километров.

Ведь это обозначало бы мгновенную гибель всех, кто находится на борту. Все бы пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью, от серьезной баротравмы, ведь внутри самолета поддерживается давление, близкое к земному, примерно как в невысоких горах, где мы отлично себя чувствуем. А на 10 километрах давление совершенно иное. И при разгерметизации на такой высоте была бы такая же примерно ситуация, как с аквалангистами, если бы они в один момент оказались не на глубине, а на поверхности. Кровь бы «закипела» — и все...

Так что пассажирам рейса Alaska Airlines очень повезло, что разгерметизация произошла только на пяти километрах.

Что могло произойти

Это не просто кусок фюзеляжа вылетел. Я даже не могу вспомнить ситуаций в мировой авиации, когда вылетал бы стандартный кусок фюзеляжа в середине самолета. Это невозможно в принципе.

А вылет произошел в том месте, где должна находиться дверь аварийного выхода. Но стандартная дверь улететь не может. Она открывается так, что ее не может выдавить наружу.

Поэтому я могу предположить, что это мог быть самолет с уменьшенным количеством пассажиров. Например, у него большой бизнес-класс. И при такой комплектации можно некоторые аварийные выходы не использовать. Ведь количество аварийных выходов должно соответствовать количеству пассажиров. Для экстренной эвакуации.

И если в салоне ставятся кресла с большим шагом или есть много кресел бизнес-класса, то не требуется такого количества аварийных выходов. И тогда избыточные аварийные выходы могут закрываться специальной заглушкой. То есть вместо двери там ставят такой же формы заглушку и, соответственно, там нет никакого прохода, просто стоят пассажирские кресла. И вот эта заглушка, видимо, и упала в огород школьному учителю.

Фото: Ntsb/National Transportation/Global Look Press Cамолет Boeing 737 MAX 9 во время полета которого вырвало дверь

Последствия для Boeing

Другие авиакомпании уже начали проверку своих Boeing 737 MAX 9. И, например, в United Airlines сразу на десяти Boeing 737 MAX 9 обнаружились незатянутые болты на дверях. То есть это говорит либо о конструктивной недоработке, либо о производственном браке.

Конструктивную недоработку в вопросе дверей пропустить сложно, потому что самолеты испытываются, сертифицируются и так далее. Тем более что тут речь идет о стандартной двери аварийного выхода. В ее конструкции нет чего-то необычного.

Скорее всего, речь идет о производственном браке и о ненадлежащем контроле. Причем учитывайте, что самолет Alaska Airlines был новым, ему всего несколько месяцев. И вряд ли болты ослабли именно в процессе эксплуатации. Скорее всего, речь идет о том, что проблемы — и большие проблемы — есть со сборкой самолетов на заводе.

В общем, будет сейчас большой разбор полетов. Конечно, тут можно вспомнить, что у Boeing уже были проблемы с этими «Максами». Но там была сложная недоработка, ее исправили — пусть и после двух авиакатастроф. Бывает, когда производитель сталкивается с какими-то там концептуальными, сложными, техническими проблемами.

Но здесь надо говорить о том, что самолеты просто плохо собирают. Это пример не сбоя при создании высоких технологий. Речь просто о безалаберности и халатности. И это может привести к тому, что доверие к Boeing может сильно пошатнуться. Конечно, авиакомпании сразу же не откажутся от самолетов этой компании. Но в будущем они могут отдавать предпочтение другим производителям.

Фото: Ntsb/National Transportation/Global Look Press Cамолет Boeing 737 MAX 9 во время полета которого вырвало дверь

В России таких самолетов нет

Кстати, российские авиакомпании сейчас не используют Boeing 737 MAX. Раньше у нас было несколько таких бортов, но после введения санкций российские авиакомпании просто вернули их лизингодателям. Потому что эксплуатировать редкий тип самолета и специально под него создавать ремонтную базу и обучать пилотов — это невыгодно.

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