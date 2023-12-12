Новый российский самолет: это не наследник Ту-144, он будет гораздо круче

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Международном конгрессе по аэронавтике, который прошел в начале декабря в Москве, были показаны рисунки российского сверхзвукового пассажирского самолета. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о сверхзвуковых пассажирских самолетах нового поколения эксперта по авиационной отрасли, главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Ждем демонстратора

— В России действительно прорабатывается создание нового сверхзвукового пассажирского самолета. Но я бы пока говорил осторожно — сейчас еще не стартовали работы по его проектированию. Мы пока на стадии научной проработки проекта. Но уже через несколько лет обещают поднять в воздух. Нет, пока еще не самолет. Это будет некий «демонстратор» возможностей и технологий.

На данном этапе создателям предстоит определить идеальную компоновку будущего самолета, продумать все аэродинамические схемы, места расположения управляющих механизмов, двигателей и прочего.

Каким будет новый самолет

— Речь идет о создании сверхзвукового самолета, но относительно небольшого — примерно на 30 пассажиров (советский сверхзвуковой Ту-144 и британо-французский Concorde, которые ранее были единственными серийными сверхзвуковыми пассажирскими лайнерами, могли перевозить более 100 пассажиров. — NEWS.ru). А вот о создании крупного пассажирского сверхзвукового самолета сейчас речи не идет. И не потому, что нет технических возможностей, в конце концов Ту-144 и Concorde сделали полстолетия назад. Возможности есть. Просто большие сверхзвуковые самолеты получаются экономически нерентабельным.

Дело в том, что полет на сверхзвуке дается очень высокой ценой. Это и огромный расход топлива, и необходимость использовать при проектировании слишком дорогие технологии и материалы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru «Конкорд»

Экономические расчеты

— В свое время на тот же «Конкорд» билеты в «эконом», по сути, продавали по цене хорошего «бизнеса». А ведь сегодня мы видим тренд, когда пассажиры все чаще пересаживаются с дорогих авиакомпаний на лоукостеры — пусть менее комфортно, без откидывающихся кресел и еды, зато подешевле.

И пока авиация, имея современные газотурбинные двигатели, не может выйти на тот уровень, когда большие сверхзвуковые самолеты будут экономически целесообразны. Ведь чтобы они были выгодны, таких самолетов нужно много, они должны постоянно эксплуатироваться. А будет ли обычный пассажир покупать билеты в экономкласс по цене бизнеса, лишь бы прилететь куда-то на пару часов пораньше?

Но вот маленькие лайнеры или бизнес-джеты — тут чуть другая ситуация. Такой самолет будет меньше, чем Ту-144 или «Конкорд», сделать его можно будет дешевле, расход топлива у него также будет меньше. А главное, что найти 20–30 богатых пассажиров будет проще, чем заполнять большой лайнер.

Поэтому новый сверхзвуковой самолет будет не массовым. Он станет самолетом для состоятельных людей, которые готовы платить больше, но лететь быстрее.

Не сравнивайте с Ту-144

— Будет большой ошибкой сравнивать напрямую новый самолет и старые Ту-144 или «Конкорд». Про размеры мы уже сказали. Но не надо забывать и про технологии. За годы, которые прошли с создания сверхзвуковых машин прошлого поколения, минула целая эпоха (первый полет Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, а «Конкорда» — 2 марта 1969 года. — NEWS.ru).

Сейчас, например, есть новые современные композитные материалы, которые позволяют сделать конструкцию самолета заметно легче. Упрощается и процесс проектирования. Гораздо легче стало управление такими машинами — сейчас вовсю используется электроника, подключается искусственный интеллект. Да и двигатели сделали огромный шаг вперед. Хотя именно с ними все-равно есть проблемы.

Фото: Alexander Chaplygin/Russian Look/Global Look Press Ту-144

Даже военные истребители такого не могут

— Когда появится новый российский сверхзвуковой самолет — мы пока не знаем. Спроектировать аэродинамику самолета и многие его системы — это можно сделать, скажем, за пять лет. А вот двигатель — тут все сложнее.

Ведь нужен новый мотор, который будет держать самолет на сверхзвуке на протяжении практически всего полета. То есть несколько часов подряд. А ведь сейчас даже двигатели для наших военных истребителей не способны так долго работать на предельных возможностях. А здесь агрегат не только должен тянуть долгое время на сверхзвуковой скорости, но и при этом быть еще экономичным!

Создание такого двигателя — это дольше, дороже и сложнее, чем проектирование всего самолета. И пока в России программы по созданию такого двигателя нет. По крайней мере, до 2030 года.

Да и в других странах мира готового сверхзвукового пассажирского самолета тоже нет. Сейчас все ведущие мировые корпорации просто стараются не упустить конкурентов вперед в области технологий. И они накапливают знания и наработки. Но когда появится возможность для создания сверхзвукового самолета нового поколения, то они будут готовы.

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