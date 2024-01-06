Исчезнувший в полете иллюминатор вынудил самолет экстренно приземлиться CNN: в США самолет Alaska Airlines экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в штате Орегон после того как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор, сообщает CNN. ЧП произошло вечером в пятницу, 5 января. Телеканалу о произошедшем рассказал один из 171 пассажиров. Посадка прошла успешно.

Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Портленда, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, — приводит телеканал заявление авиакомпании.

По словам очевидца, стекло вылетело вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией. Рейс направлялся в город Онтарио в штате Калифорния. Соответствующие службы проводят расследование.

6 января стало известно, что на севере Мексики разбился частный легкомоторный самолет Piper PA-46, все находившиеся на борту погибли. Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила. По данным Генеральной прокуратуры штата, среди погибших три женщины и один мужчина. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что воздушное судно разорвало на несколько частей. По предварительным данным, в транспортном средстве закончилось топливо.