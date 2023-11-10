Ил-76 очень нужен новый мотор: тогда он станет совсем другой машиной

Фото: uacrussia.ru

Ил-76МД-90А(Э)

На выставке в Дубае, которая стартует 13 ноября, госкорпорация «Ростех» представит модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). NEWS.ru попросил высказать свое мнение об этом самолете и его перспективах военного эксперта, заслуженного военного летчика России генерал-майора в отставке Владимира Попова.

Есть запас для модернизации

Не думаю, что обновленный Ил-76 — это слишком большое ноу-хау сегодня. Это не принципиальная новинка, но очередная глубокая модернизация известного и заслуженного самолета. Но подобная модернизация необходима. И правильно мы сделали, что ее провели: улучшили авионику и навигацию, поработали над двигателями, увеличили дальность полета, снизили расход топлива и так далее.

Однако самое интересное, что у Ил-76, который начал эксплуатироваться еще в 70-х годах, все еще есть перспективы для дальнейшей модернизации. Уже идут активные работы по созданию и запуску в серийное производство двигателей серии ПД-8 и ПД-14, которые позволят сделать огромный шаг вперед всей нашей авиастроительной отрасли (ПД-8 разрабатывают для российского самолета SJ-100, ПД-14 будет использоваться в более крупном пассажирском MC-21).

Но ведь еще идут работы и по созданию более мощного двигателя — ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн. — NEWS.ru). И как только появится мотор ПД-35, то мы сразу поймем, что потенциал платформы Ил-76 еще не до конца исчерпан. Хотя при этом мы должны понимать: уже нужно постепенно заниматься созданием новых тяжелых транспортных самолетов.

Однако пока я говорю о перспективах появления совершенно новых самолетов с осторожностью. Сейчас перед нами стоит другая цель — нужно насытить свой рынок и закрыть свои потребности в надежных самолетах для транспортных перевозок.

Фото: uacrussia.ru Ил-76МД-90А(Э)

Ждем новый двигатель

Сейчас развитие серии Ил-76 и Ил-96 во многом зависит от перспектив появления нового двигателя. Как только он пойдет в производство, наши авиастроители сразу же начнут готовить новые самолеты.

Да, они могут быть внешне похожи на старые, но фактически это будут совершенно новые машины с новыми возможностями. Например, двигатель ПД-35, который может иметь тягу на взлете до 40 тонн, позволит ставить на одно крыло не два двигателя, как сейчас, а всего один. Конечно, это потребует переделки крыла и фюзеляжа, но в итоге позволит сделать самолет легче и экономичнее. А еще можно будет увеличить объем топливных баков, что позволит летать новым самолетам на большее расстояние.

Я думаю, что в перспективе 5-7 лет мы увидим уже серийные двигатели ПД-35.

Разумеется, появится и новая авионика, системы автопилота, интеллектуальные системы и так далее. Это позволит сделать из летчиков не просто летчиков, а летчиков-операторов, которые, по сути, будут только контролировать полеты.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Кандагар»

Летающий «Скальпель»

Вообще, Ил-76 — это чрезвычайно универсальная машина. И в этом ее огромный плюс. Он не только перевозит грузы. Например, есть летающие госпитали — они называются «Скальпель». По сути, это больница, которая может прилетать и спасать людей, на борту этого самолета можно выполнять операции, перевозить раненых и больных. Предназначение такого «Скальпеля» — гарантировать людям, что они выживут в процессе перевозки.

Еще есть варианты для пожаротушения, самолеты для тренировки космонавтов. Также обычно на Ил-76 испытываются новые двигатели: снимают левый первый к фюзеляжу и на его место ставят новый. И в процессе полета считывают показания и проводят испытания. Ведь даже если тестируемый мотор выйдет из строя, то Ил-76 продолжит полет на трех двигателях.

Главный козырь

Экспортные перспективы у обновленного Ил-76 есть. Да, он родом еще из 70-х годов, но он менее прихотливый, чем современные импортные аналоги. Во-вторых, его производство нам не так дорого обходится по сравнению с западными образцами. Соотношение между ценой и качеством у наших самолетов и вертолетов всегда было хорошим. Да, они не так отлакированы, как иностранные самолеты. Зато Ил-76 надежный, простой в эксплуатации и дешевый в подготовке к полету. И это является козырем нашего самолета при поставках на международные рынки.

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