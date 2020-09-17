В США назвали причины авиакатастроф с Boeing 737 MAX

https://static.news.ru/photo/61bb7e18-f8cb-11ea-a982-fa163e074e61_660.jpg На месте авиакатастрофы в Эфиопии Фото: XinHua/Global Look Press

Комитет по транспорту и инфраструктуре Конгресса США после полуторагодового расследования опубликовал итоговый доклад о причинах авиакатастроф с самолётами Boeing 737 MAX в 2018-ом и в 2019-ом годах. Эксперты пришли к выводу, что Boeing допустил ошибки в конструкции борта, а Федеральное авиационное управление (FAA) не проконтролировало ситуацию, выдав разрешение на полёты проблемному лайнеру.

Катастрофы не были результатом единичного сбоя, технической ошибки или неправильно организованного события. Они стали ужасающей кульминацией ряда ошибочных технических решений инженеров Boeing, отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing и крайне недостаточного надзора со стороны FAA, — цитирует Reuters отчёт.

Уточняется, что разработка лайнера велась ускоренными темпами, спешка была вызвана стремлением Boeing догнать своего главного конкурента — Airbus. Также выяснилось, что корпорация оказывала давление на Федеральное авиационное управление для допуска самолётов к полётам.

В результате на рынок попал самолёт, одна из систем которого работала некорректно, уводила самолёт в крутое пике, а пилоты были не готовы к аварийной ситуации, — говорится в докладе.

Законодатели обвинили Boeing в сокрытии информации, а FAA — в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Как писал NEWS.ru, в США начались тестовые полёты самолётов Boeing 737 MAX. Первый такой борт взлетел 29 июня из аэропорта Сиэтла. Ведомство завершило процедуру оценки систем безопасности самолёта, о чём ранее уведомило в письме, направленном в Конгресс США. В ходе полётов пилотам тестируемых самолётов предстоит продемонстрировать ряд манёвров. Также будет испытана эффективность изменённой защитной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — система улучшения характеристик манёвренности). Именно сбои в этой системе привели к авиакатастрофам, после которых лайнеры запретили к полётам.

Эксплуатация самолётов 737 MAX была приостановлена в США и ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air, унеся жизни 189 человек.