Учитель из США нашел оторвавшуюся в полете дверь Boeing

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьный учитель нашел оторвавшуюся во время полета дверь самолета авиакомпании Alaska Airlines на заднем дворе своего дома в городе Портленд, штат Орегон, передает The Sun. Деталь лайнера отлетела три дня назад, тогда Boeing 737 Max 9 с 171 пассажиром и шестью членами экипажа пришлось экстренно посадить.

Как сообщает издание, мужчину, который обнаружил деталь воздушного судна, зовут Боб. Дверь приземлилась в саду местного преподавателя, упав с высоты 16 000 футов (около 5 км).

Власти просили общественность помочь в поисках детали, планировалось использование вертолетов или дронов для продолжения поисков. Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что обнаружение пропавшей части самолета поможет установить причину, по которой она оторвалась.

Ранее на севере Мексики разбился частный легкомоторный самолет Piper PA-46, все находившиеся на борту погибли. Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила. По данным Генеральной прокуратуры штата, среди погибших три женщины и один мужчина. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что воздушное судно разорвало на несколько частей. По предварительным данным, в транспортном средстве закончилось топливо.