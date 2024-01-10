В Boeing признали вину из-за оторвавшейся в полете двери самолета Глава Boeing признал проблемы с 737 Max из-за оторвавшейся в полете двери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава американской авиастроительной корпорации Boeing Дэйв Кэлхун заявил, что компания обязана признать наличие технических проблем у лайнеров 737 Max 9 после того, как один из них потерял люк аварийного выхода прямо во время полета. По его словам, которые передает Bloomberg, расследование обстоятельств случившегося будет проходить «со стопроцентной прозрачностью».

Мы собираемся подойти к этому вопросу номер один с признанием нашей ошибки. <...> У меня есть дети, у меня есть внуки, и у вас тоже. <...> Это важно. Важна каждая деталь, — заявил Кэлхун.

Глава Boeing добавил, что им пришлось успокаивать клиентов после инцидента с оторвавшейся дверью. Как передает агентство, руководитель компании произносил речь перед сотрудниками, сдерживая слезы. По некоторым данным, ошибка была допущена в цепочке поставок составляющих для лайнеров.

Инцидент с лайнером Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines произошел в ночь на 6 января. Вскоре после взлета у самолета выпала секция фюзеляжа на высоте почти пяти километров, экипаж принял решение об экстренной посадке. Спустя несколько дней школьный учитель нашел оторвавшуюся дверь лайнера на заднем дворе своего дома в штате Орегон.