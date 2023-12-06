Новый легкий истребитель Су-75 получит сразу три кабины: зачем они нужны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-75 Checkmate

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала систему, которая позволяет менять головную часть фюзеляжа в новом самолете Су-75 Checkmate. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о новых возможностях Су-75 Checkmate военного эксперта, заслуженного военного летчика России генерал-майора в отставке Владимира Попова.

Разные кабины — разные задачи

— Возможность замены части фюзеляжа и установки разных сменных модулей сделает новый истребитель Су-75 Checkmate более универсальной машиной. Изначально предусматривалось, что Су-75 Checkmate будет одноместным истребителем, ведь это легкий самолет. Однако возможность поставить двухместную кабину серьезно расширит его потенциал.

Два летчика в такой машине нужны будут в том случае, если перед самолетом поставят очень «нагруженные» задачи. Ведь если будет два пилота, то значительно расширятся возможности, ярко проявится мультизадачность истребителя.

Обучение в небе

— Например, второй пилот может отвечать за большое число вооружений, которое будет нести Су-75 Checkmate. При этом первый сможет концентрироваться на пилотировании, выводить самолет на цель, заниматься уходом от противника и так далее. Ведь самолет пятого поколения будет иметь огромные возможности в маневрировании, да и скорость у машины будет очень высокой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 Checkmate

И нужно сделать так, чтобы гарантированно выполнять все цели: и пилотировать на пределе, и одновременно поражать цели. В этом случае результативность самолета повышается в разы. Особенно если одновременно с пилотами будет работать еще и система искусственного интеллекта.

Кроме того, двухместный вариант Су-75 Checkmate пригодится для обучения пилотов. Ведь это будет легкий истребитель пятого поколения, аналогов ему у нас пока нет. А возможности этой машины будут огромными. И потребуется длительный процесс обучения летного состава. И лучше всего, если это будет происходить непосредственно на Су-75 Checkmate, а не на каких-то других самолетах или тренажерах. Ничто не заменит знакомства с реальной техникой.

Отличие поколений

— А еще предполагается, что Су-75 Checkmate получит полностью беспилотный модуль. А это уже большой задел для того, чтобы вывести Су-75 Checkmate в шестое поколение истребителей.

Тут стоит немного рассказать про отличия поколений. Например, главным отличием самолетов пятого поколения является малозаметность — американцы употребляют слово «невидимость», но мы более осторожны в терминологии, так как совсем невидимым самолет сделать нельзя. Плюс пятое поколение должно быть многофункциональным и иметь повышенную степень маневренности. Что требует использование не только аэродинамических рулей управления, но и газодинамических. То есть чтобы был управляемый вектор тяги.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 Checkmate

Шестое поколение тоже будет малозаметным, иметь высокую маневренность и многофункциональность. Но к этому добавится еще и возможность беспилотной эксплуатации. То есть самолет сможет находиться как под управлением пилота, так и работать в автономном режиме.

Один пилот на три самолета

— Шестое поколение истребителей серьезно изменит принцип работы боевых самолетов. В этом случае при полете будет, например, две-три машины под управлением пилотов, но при этом вместе с ними будут лететь еще три-четыре самолета, которыми будет управлять искусственный интеллект. То есть летчик в одном самолете будет контролировать сразу несколько машин.

Все-таки человеческий интеллект еще долгие годы — еще 30–50 лет — будет превалировать над искусственным. По крайней мере, при управлении боевыми самолетами. Не должен пока еще искусственный интеллект диктовать человеку, что ему делать. Решение должны принимать мы.

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