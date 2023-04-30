«Все наперекосяк»: Дорси пожаловался на подход Маска к управлению Twitter Основатель и экс-глава Twitter Дорси раскритиковал подход Маска к управлению соцсетью

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Сооснователь Twitter Джек Дорси выступил с критикой в адрес миллиардера и владельца социальной сети Илона Маск за его подход к управлению компанией, сообщает Bloomberg. По его словам, «все пошло наперекосяк». Он осудил нововведение, согласно которому за верификацию аккаунта приходится платить по $8 ежемесячно. Дорси отказался называть Маска «лучшим руководителем Twitter».

Все пошло наперекосяк. Плата в качестве доказательства подтверждения личности — это ловушка, — сказал Дорси.

Бывший руководитель Twitter добавил, что пожалел о своей поддержке сделке, которая позволила Маску завладеть компанией. Тем не менее, он признал, что социальная сеть «не смогла бы выжить как публичная компания».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Twitter о том, что эта социальная сеть ограничила показ его записи о Польше в англоязычном аккаунте. В ответ политик переопубликовал сообщение на русском и других языках. Медведев выразил недоумение, почему его публикация была ограничена, в то время как сообщения с призывами к уничтожению России считаются допустимыми в рамках правил соцсети.