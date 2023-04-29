Медведев заявил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу Twitter ограничил показ записи Медведева про Польшу в англоязычном аккаунте

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Twitter о том, что эта социальная сеть ограничила показ его записи о Польше в англоязычном аккаунте. В ответ политик переопубликовал сообщение на русском и других языках.

Медведев выразил недоумение, почему его публикация была ограничена, в то время как сообщения с призывами к уничтожению России считаются допустимыми в рамках правил соцсети.

Администрация Twitter ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки, — написал Медведев.

Ранее он опубликовал в своем англоязычном аккаунте в Twitter пост о том, что он не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока страной руководят русофобы. Так он прокомментировал решение Варшавы изъять здание школы при российском посольстве.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Посол России в Польше Сергей Андреев прибыл к зданию учебного заведения и назвал действия польских властей противоправными, поскольку речь идет о вторжении на территорию дипломатического объекта. Он сообщил, что Москва заявит протест Варшаве.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь обвинила польское руководство в вопиющем нарушении Венской конвенции 1961 года и назвала действия властей посягательством на российскую дипсобственность. Этот шаг не останется без жесткой реакции со стороны Москвы, добавила дипломат.