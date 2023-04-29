Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей Медведев заявил, что не видит смысла дипотношений между Россией и Польшей, пока там правят русофобы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в Twitter, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока страной руководят русофобы, так он прокомментировал решение Варшавы изъять здание школы при российском посольстве. Он добавил, что на Украине также полно польских наемников, которых следует безжалостно «истреблять как вонючих крыс». Свою публикацию экс-премьер разместил на двух языках — на английском и польском.

Не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно для нас существовать, пока там одни русофобы во власти, — написал он.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Посол России в Польше Сергей Андреев спустя время прибыл к зданию учебного заведения и назвал эти действия противоправными, поскольку речь идет о вторжении на территорию дипломатического объекта. Он сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы при посольстве РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь обвинила польское руководство в вопиющем нарушении Венской конвенции 1961 года и назвала эти действия властей посягательством на российскую дипсобственность. Этот шаг не останется без жесткой реакции со стороны Москвы, заверила дипломат.