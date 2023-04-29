Москва заявит протест Польше из-за захвата здания российской школы Посол Андреев: Москва заявит протест Польше из-за захвата здания российской школы

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Андреев

Посол России в Польше Сергей Андреев прибыл к зданию школы при посольстве в Варшаве, куда утром 29 апреля ворвались польские полицейские и сотрудники местной мэрии, передает РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы при посольстве РФ.

Это противоправные действия. Это вторжение на территорию дипломатического объекта. Мы исходим из того, что школа при посольстве — часть нашей дипломатической миссии. Мы, естественно, заявим протест, — заявил Андреев.

Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш добавил, что власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00 мск, чтобы покинуть здание.

По словам Андреева, школа при посольстве РФ в Варшаве продолжит работу в другом помещении дипмиссии, детям дадут нормальное завершение учебного года.

Ранее польские власти изъяли территорию и здание у посольства РФ. Их планируют передать Украине. Прибывший на место случившегося советник-посланник Андрей Ордаш заявил, что российская сторона считает незаконными решения об изъятии территории и здания. Он также предупредил об ответных дипломатических шагах.

26 апреля стало известно, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства после того, как заподозрила, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на решение Варшавы.