Захарова пригрозила Польше жестким ответом на вторжение в российскую школу Захарова: захват школы посольства России в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Вторжение властей Польши на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата является вопиющим нарушением Венской конвенции 1961 года и очередным посягательством на российскую дипсобственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат заверила, что этот шаг не останется без жесткой реакции со стороны Москвы.

Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России, — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что посол России в Польше Сергей Андреев прибыл к зданию школы, куда утром 29 апреля ворвались сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии. Дипломат пообещал, что российская сторона заявит протест на действия Варшавы. Андреев назвал это противоправными действиями, подчеркнув, что речь идет о вторжении на территорию дипломатического объекта. Советник посольства РФ Андрей Ордаш добавил, что польские власти дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Власти Польши также изъяли деньги со счетов посольства и торгового представительства России. В Кремле после этого заявили, что Москва обязательно предпримет ответные действия.