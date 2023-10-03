«Все бросили Киев»: что будет делать Зеленский без денег США и оружия ЕС Politico: ЕС больше не может поставлять Украине оружие из своих запасов

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Страны Евросоюза больше не могут поставлять вооружение Украине из своих запасов без угрозы собственной безопасности, сообщили европейские чиновники. Кто и почему отказал в помощи Киеву, как теперь будет действовать президент Украины Владимир Зеленский?

По данным Politico, страны Запада передали Киеву все оружие, отсутствие которого не угрожает их собственной обороноспособности.

«Мы не можем продолжать давать из наших собственных запасов. Мы сделали все, что не поставит под угрозу нашу собственную безопасность», — отметил чиновник.

Представитель администрации президента США Джо Байдена уточнил, что европейские запасы вооружений «иссыхают в промышленных масштабах после 18 месяцев интенсивных боевых действий». По словам американских чиновников, у Пентагона есть средства для оказания помощи Киеву, однако финансовые возможности для пополнения собственных запасов вооружения заканчиваются.

Какие еще страны отказывают в помощи Украине

В Великобритании заявили, что в арсенале страны закончилось вооружение, которое можно было бы передать Украине. Британские военные рассчитывают, что другие страны должны взять на себя больше обязанностей по помощи Киеву.

«Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось», — сообщил военный.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев также заявила о необходимости предоставления Украине средств противовоздушной обороны. Но она выразила надежду, что в поставках киевской стороне помогут другие государства, так как ФРГ не в состоянии посодействовать в этом.

Как Украина потеряла финансовую поддержку США

Президент США Джо Байден, несмотря на заявления о том, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева, подписал 1 октября закон о продлении финансирования федерального правительства страны до 17 ноября, который не включает помощь Украине. Таким образом, Киев лишился $24 млрд, что составляет две трети доходов страны за текущий год.

В Кремле считают отказ Вашингтона финансировать украинскую сторону временным явлением. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это временное явление и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт — фактически прямую вовлеченность», — сказал он.

Что будет делать Зеленский без иностранной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что без сторонней помощи Киев не способен участвовать в боевых действиях. Об этом заявил The Guardian глава фракции большинства в сенате Конгресса США Чак Шумер.

«Я цитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: если мы не получим помощь, мы проиграем конфликт», — отметил Шумер.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение американских властей заморозить военную и финансовую поддержку Киева означает полный крах правительства Зеленского.

«Денег на выплаты пенсий и выплаты бойцам на фронте не будет. Оружие от Америки не придет. Раз этого всего не будет, никакого наступления не будет, потому что наступать нечем», — объяснил он.

По мнению Соскина, в сложившейся ситуации Зеленский должен отменить военное положение в стране и организовать проведение новых выборов.

По мнению журналиста Флавии Краузе-Джексон, Зеленский подозревает, что Байден хочет бросить Киев.

«Если вы сейчас Владимир Зеленский, то вас едва ли утешают серьезные заверения Джо Байдена в том, что США „не отстранятся“ от Украины. А если вы — [президент России] Владимир Путин, то вы придете к логичному выводу, что Киев только что бросили на растерзание», — сказала она.

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