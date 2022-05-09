ВС РФ пресекли попытки ВСУ высадиться на острове Змеиный

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооружённые силы России смогли отбить нападение ВСУ на остров Змеиный, организованное при непосредственном участии советников из США и Великобритании, сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время вечернего брифинга. Он отметил, что в ходе атаки удалость уничтожить несколько самолётов и летательных аппаратов противника, а также были потоплены несколько бронированных катеров ВСУ. Всего в ходе миссии было ликвидировано более 50 диверсантов.

За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». <...> Также, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены 3 бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, — сказал Конашенков.

Помимо этого, высокоточным оружием были поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 4 ротных опорных пункта и 8 складов боеприпасов ВСУ. Российская авиация также поразила 2 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники. Российская система ПВО также сбила украинский МиГ-29 над городом Северодонецк.

По подсчётам оборонного ведомства, всего с начала проведения спецоперации уничтожено 162 самолёта, 124 вертолёта, 790 БПЛА, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок РСЗО, 1432 орудия полевой артиллерии и миномёта и 2778 единиц автомобильной техники.

Ранее 9 мая Конашенков сообщил, что в Донецкой Народной Республике и Харьковской области минувшей ночью были сбиты три украинских самолёта. Помимо этого, ВС РФ за сутки уничтожили в общей сложности 5 беспилотных летательных аппаратов.

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что город Попасная полностью оказался под контролем сил ЛНР и РФ. Он также отметил, что 9 мая над входом в администрацию города было вывешено Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.