Все российские исследовательские станции в Антарктиде ввели запрет на взаимное посещение для сотрудников. Полярникам из РФ также временно запрещено лично общаться с зарубежными коллегами.
Об этом ТАСС
Антарктида остаётся единственным континентом, где нет ни одного выявленного случая COVID-19.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Антарктиде на станции «Новолазаревская» планируют построить православную церковь. Такую инициативу выдвинули в Горно-Алтайской епархии.
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