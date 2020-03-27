https://static.news.ru/photo/d91dccc0-7047-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Все российские исследовательские станции в Антарктиде ввели запрет на взаимное посещение для сотрудников. Полярникам из РФ также временно запрещено лично общаться с зарубежными коллегами.

Об этом ТАСС рассказали в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ). Собеседница агентства уточнила, что непосредственно на станциях карантина нет. Запрет касается только посещения учёных, работающих на других объектах. Взаимное общение исследователей при этом продолжается, но только по телефону или через Интернет.

Антарктида остаётся единственным континентом, где нет ни одного выявленного случая COVID-19.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Антарктиде на станции «Новолазаревская» планируют построить православную церковь. Такую инициативу выдвинули в Горно-Алтайской епархии.