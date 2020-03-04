Горно-Алтайская епархия сообщила о планах по строительству церкви святителя Николая. Она будет возведена в Антарктиде.
Ранее по благословению патриарха Кирилла архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат отправился на антарктическую научную станцию «Новолазаревская». Она расположена в 80 км от моря Лазарева, сообщает «Интерфакс».
Архиепископ освятил место под строительство храма-часовни. Её назовут в честь святителя и чудотворца Николая, который покровительствует путешественникам и морякам.
NEWS.ru писал ранее, что украинские полярники намерены привести копию томоса в Антарктиду. Она будет храниться на станции «Академик Вернадский».
Добавьте наши новости в избранные источники