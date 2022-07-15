Врач изнасиловал пациентку во время кесарева сечения Бразильский анестезиолог арестован по подозрению в серийном изнасиловании во время кесарева сечения

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Бразильский анестезиолог Джованни Квинтелла Безерра был арестован в Рио-де-Жанейро по подозрению в изнасиловании своей пациентки, сообщает Daily Mail. В руки сотрудникам полиции попала компрометирующая видеозапись, записанная медсестрами лечебного заведения. На ней видно, что специалист совершал акт орального изнасилования во время проведения кесарева сечения женщине.

В издании отмечают, что помимо женщины, запечатленной на видео, Безерра мог надругаться еще над пятью своими пациентками. Они также выступили с обвинениями в жестоком обращении.

Медсестры, заподозрившие своего коллегу в совершении нападений, заявили на суде, что во время операции врач всегда становился рядом с головами пациенток. После двух проведенных кесаревых сечений они решили проверить, чем тот занимается во время операции, и установили скрытую камеру. Получив доказательства совершенного преступления, они и обратились в полицию.

Сами же беременные женщины подтвердили, что врач нападал на них, однако из-за введенного в организм наркоза им казалось, что это всего лишь галлюцинации.

Сообщается, что Безерра будет находиться в Бангу, крупнейшем тюремном комплексе Бразилии, в котором содержатся особо опасные преступники страны.

14 февраля сообщалось, что суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении их в занятие проституцией. По данным следствия, обвиняемый вcтупал в половую связь с испытывавшими материальные трудности девочками и платил им за это.