ВОЗ: за сутки от коронавируса в мире умерли ещё 5 700 человек

https://static.news.ru/photo/7f03f7d6-776e-11ea-b892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Более 82 тысяч человек заразились COVID-19 за прошедшие 24 часа по всему миру. Число жертв пандемии возросло на более, чем 5,7 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ уточнили, что за сутки коронавирусную инфекцию подхватил 82 061 человек. Жертвами болезни стали 5 798 человека.

На данный момент общее число подтверждённых случаев COVID-19 составило 1 133 758, количество летальных исходов — 62 784.

По данным организации, передаёт РИА Новости, сейчас больше всего случаев заражения больше всего в Европе. Их число достигло 621 407.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышением температуры.