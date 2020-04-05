ВОЗ: за сутки от коронавируса в мире умерли ещё 5 700 человек

Более 82 тысяч человек заразились COVID-19 за прошедшие 24 часа по всему миру. Число жертв пандемии возросло на более, чем 5,7 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
В ВОЗ уточнили, что за сутки коронавирусную инфекцию подхватил 82 061 человек. Жертвами болезни стали 5 798 человека.
На данный момент общее число подтверждённых случаев COVID-19 составило 1 133 758, количество летальных исходов — 62 784.
По данным организации,
Как писал NEWS.ru, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является повышением температуры.
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