ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается

https://static.news.ru/photo/957f4ef4-a9a3-11ea-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается, — отметил глава ВОЗ на брифинге.

По его словам, ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях COVID-19. Около 400 тыс человек стали жертвами этого заболевания, передаёт ТАСС.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи в Оксфордском университете на 80% уверены, что вакцина от коронавируса в форме ингалятора, над которой они работают, будет эффективной. Они утверждают, что рабочий образец может быть представлен общественности уже через несколько недель.