СМИ: вакцина от COVID-19 в форме ингалятора уже почти готова

https://static.news.ru/photo/c8dd667c-a8d7-11ea-a969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Herbert/Global Look Press

Исследователи в Оксфордском университете на 80% уверены, что вакцина от коронавируса в форме ингалятора, над которой они работают, будет эффективной. Они утверждают, что рабочий образец может быть представлен общественности уже через несколько недель.

Об этом пишет The Mirror. Издание утверждает, что многообещающие заявления по поводу вакцины сделал среди прочих оксфордский профессор Эдриан Хилл во время онлайн-лекции. Профессор якобы допустил с высокой степенью вероятности, что вакцина-ингалятор будет готова уже к августу.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca готова выпустить 2 миллиарда доз вакцины, когда та будет готова. По некоторым данным, разработку препарата в значительной мере профинансировал миллиардер Бил Гейтс.

Как писал NEWS.ru, AstraZeneca подала запрос на испытания вакцины на добровольцах в Бразилии. Правительство страны ответило согласием. В Великобритании уже прошли неклинические испытания вакцины на животных, а также первая фаза клинических испытаний на людях. Предварительные результаты свидетельствуют о безопасности вакцинации.