СМИ: вакцина от COVID-19 в форме ингалятора уже почти готова

Исследователи в Оксфордском университете на 80% уверены, что вакцина от коронавируса в форме ингалятора, над которой они работают, будет эффективной. Они утверждают, что рабочий образец может быть представлен общественности уже через несколько недель.
Об этом
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca готова выпустить 2 миллиарда доз вакцины, когда та будет готова. По некоторым данным, разработку препарата в значительной мере профинансировал миллиардер Бил Гейтс.
Как писал NEWS.ru, AstraZeneca подала запрос на испытания вакцины на добровольцах в Бразилии. Правительство страны ответило согласием. В Великобритании уже прошли неклинические испытания вакцины на животных, а также первая фаза клинических испытаний на людях. Предварительные результаты свидетельствуют о безопасности вакцинации.
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