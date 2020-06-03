Британскую вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах в Бразилии

Бразильское национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения (АNVISA) разрешило начать испытания разработанной в Великобритании вакцины от коронавируса на добровольцах из числа граждан Бразилии.
Об этом
В Великобритании уже прошли неклинические испытания вакцины на животных, а также первая фаза клинических испытаний на людях. Предварительные результаты свидетельствуют о безопасности вакцинации. Добровольцев в Бразилии будут набирать из числа людей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, но ещё ею не переболевших. О сроках начала испытаний пока не сообщалось.
За время пандемии в Бразилии выявлено более 560 тысяч случаев COVID-19, страна занимает второе место в мире после США по этому показателю. Жертвами инфекции стали около 31,5 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, 29 мая в Бразилии было отмечено рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 26 417.
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