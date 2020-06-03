Британскую вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах в Бразилии

https://static.news.ru/photo/423ffbac-a5cb-11ea-8df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandro Pereira via imago-images.de/Global Look Press

Бразильское национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения (АNVISA) разрешило начать испытания разработанной в Великобритании вакцины от коронавируса на добровольцах из числа граждан Бразилии.

Об этом сообщает РИА Новости. Представители АNVISA заявили, что экспериментальный образец вакцины был создан университетом Оксфорда, а запрос на проведение испытаний подало бразильское отделение компании Astrazeneca.

В Великобритании уже прошли неклинические испытания вакцины на животных, а также первая фаза клинических испытаний на людях. Предварительные результаты свидетельствуют о безопасности вакцинации. Добровольцев в Бразилии будут набирать из числа людей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, но ещё ею не переболевших. О сроках начала испытаний пока не сообщалось.

За время пандемии в Бразилии выявлено более 560 тысяч случаев COVID-19, страна занимает второе место в мире после США по этому показателю. Жертвами инфекции стали около 31,5 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, 29 мая в Бразилии было отмечено рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 26 417.