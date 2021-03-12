ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

https://static.news.ru/photo/6d9e249e-8352-11eb-8998-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину от коронавируса, разработанную компанией Johnson & Johnson, в список рекомендуемых для экстренного использования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня внесла вакцину против COVID-19 <...>, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список для экстренного использования во всех странах, — сообщили в ВОЗ.

Там отметили, что препарат также одобрен для использования в рамках программы COVAX. Соответствующее ращение организация приняла на основании решения европейского регулятора, передаёт РИА Новости.

Днём ранее вакцина от Johnson & Johnson получила одобрение на использование на территории Европейского союза. Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало ЕС одобрить препарат для использования.

В ходе испытаний вакцина показала эффективность в 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого заболевания коронавирусом и в 85% — в предотвращении более серьёзных симптомов. Данный препарат от коронавируса отличается от продукции других компаний тем, что прививаться надо один раз.

Выпускает препарат подразделение концерна Johnson & Johnson — фирма Janssen Pharmaceutica, писал NEWS.ru.