ВОЗ обновила данные по заболеваемости оспой обезьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще 505 случаев заражения оспой обезьян выявлено в мире за неделю, передает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ. Больше всего пациентов с этой инфекцией зафиксировали в Великобритании — 321 человек обратился за помощью медиков.

Следующими по числу зараженных следуют Испания, Португалия, Германия, Канада, Франция, Нидерланды, США, Италия и Бельгия. Всего на 10 июня зарегистрировано 1285 подтверждённых случаев заражения человека оспой обезьян в 28 странах. Еще один случай находится в статусе «предполагаемого».

В ВОЗ также указали на изменение симптоматики заболевания. Согласно полученным данным, на теле образуются небольшие пораженные участки кожи, которые появляются до того, как увеличились лимфатические узлы.

Ранее Роспотребнадзор назвал вакцину, которая может защитить против оспы обезьян. Предполагается, что препараты против натуральной оспы помогут справиться и с этим заболеванием.