Востоковед оценил влияние землетрясения на предстоящие выборы в Турции Востоковед Стародубцев: Эрдоган может использовать ситуацию с землетрясением в свою пользу

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Землетрясение многое спутало в политической обстановке в Турции, однако действующая власть может использовать его в свою пользу, рассказал «ПолитЭксперту» востоковед Иван Стародубцев. По его словам, если выборы перенесут на более поздний период, правительство Эрдогана получит возможность преодолеть последствия стихийного бедствия и доказать свою эффективность. Эксперт уточнил, что это могло бы изменить настроения электората, ведь турецкая оппозиция очень укрепила свои позиции и в стране впервые отсутствует четкий прогноз о том, кто именно победит на выборах.

Перенос выборов вперед в связи с чрезвычайной ситуацией — это возможность для действующей власти в очередной раз, если хотите, сдать такой экзамен перед электоратом, показать, что называется, товар лицом, продемонстрировать, что, невзирая на всю тяжесть ситуации, руководство страны способно эффективно, оперативно с ней справляться <...> Если власть покажет свою эффективность, это будет воспринято электоратом весьма и весьма положительно, — пояснил Стародубцев.

Востоковед добавил, что из-за землетрясения турецкая оппозиция может сдать свои позиции. Она способна потерять конструктивность в сложившейся ситуации и начать упрекать действующую власть за неправильные действия, не предлагая при этом альтернативы, объяснил эксперт.

Стародубцев добавил, что режим чрезвычайного положения ввели в десяти провинциях Турции, что станет серьезным ограничением для проведения там предвыборной компании. Он отметил, что в данных регионах проживает 13 млн человек — это значительная часть всего электората страны, в которой проживает 85 млн человек. Именно поэтому выборы могут перенести на осень, уточнил эксперт.

Президентские выборы в Турции должны пройти 14 мая 2023 года в рамках всеобщих выборов 2023 года вместе с парламентскими выборами, которые запланированы на тот же день.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил 10 регионов страны зоной бедствия и ввел в них режим чрезвычайного положения на три месяца. Он назвал землетрясение одной из крупнейших катастроф не только в регионе, но и во всем мире.