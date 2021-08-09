Военным Армении приказали пресекать попытки проникновения в страну

Министр обороны Армении Аршак Карапетян приказал военнослужащим третьего армейского корпуса, дислоцированного на границе с Азербайджаном, всеми средствами пресекать проникновение противника на территорию страны. Видеокадры выступления министра опубликованы на подведомственном армянскому Минобороны YouTube-канале «Зинуж медиа».

По словам Карапетяна, противник не должен задумываться о том, чтобы проникнуть на территорию Армении.

Это ваша задача. Командующий корпусом, командиры воинских частей, подразделений, начиная от старшего на позиции, имеют все права применить все средства для защиты наших границ, — заявил глава силового ведомства.

По его словам, армянская сторона не хочет обострения конфликта, однако министр разрешил применять «все средства» при попытках проникновения на их территорию.

Третий армейский корпус дислоцирован в Тавушской области Армении, на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Ранее политолог Александр Перенджиев рассказал о том, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ, потому что решение данного вопроса в полной мере оставляет без надежд реваншистов, которые присутствуют в руководстве страны, и заставляет отказаться от желания вернуть себе территории, которые ранее они удерживали в оккупации.