Военным Армении приказали пресекать попытки проникновения в страну
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:48, 07 августа 2021
Фото: ArmeniaMOD/facebook.com
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Министр обороны Армении Аршак Карапетян приказал военнослужащим третьего армейского корпуса, дислоцированного на границе с Азербайджаном, всеми средствами пресекать проникновение противника на территорию страны. Видеокадры выступления министра опубликованы на подведомственном армянскому Минобороны YouTube-канале «Зинуж медиа».
По словам Карапетяна, противник не должен задумываться о том, чтобы проникнуть на территорию Армении.
Это ваша задача. Командующий корпусом, командиры воинских частей, подразделений, начиная от старшего на позиции, имеют все права применить все средства для защиты наших границ, — заявил глава силового ведомства.
По его словам, армянская сторона не хочет обострения конфликта, однако министр разрешил применять «все средства» при попытках проникновения на их территорию.
Третий армейский корпус дислоцирован в Тавушской области Армении, на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы.
Ранее политолог Александр Перенджиев рассказал о том, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ, потому что решение данного вопроса в полной мере оставляет без надежд реваншистов, которые присутствуют в руководстве страны, и заставляет отказаться от желания вернуть себе территории, которые ранее они удерживали в оккупации.