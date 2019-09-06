Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали обвинение в отношении 13 из 35 лиц, которые впоследствии были переданы России в рамках взаимного освобождения заключённых.

Список этих людей и сведения об их уголовных делах привёл в Facebook Анатолий Матиос, ранее занимавший пост главного военного прокурора Украины. По его словам, среди них есть три человека, Алексей...