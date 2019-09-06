Украинский военнослужащий погиб в субботу, 7 сентября, из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники, сообщает оперативное командование «Север» ВСУ.
7 сентября 2019 года на Черниговщине рядом с селом Гончаровским при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования «Север», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
По данному факту проводится служебное расследование.
Как ранее писал News.ru, Министерство обороны РФ опровергло сообщения о гибели трёх российских военнослужащих в сирийском Идлибе.